Глава IIHF назвал сроки принятия решения по ЧМ-2021 в Белоруссии

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что итоговое решение по Чемпионату мира-2021 в Белоруссии организация примет в ближайшие пять дней. Об этом он сообщил в субботу, 16 января, «РИА Новости».

«Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник, 18 января —Ред.) у нас встреча с советом. Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. И тогда мы решим, что делать дальше. В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира», — сказал Фазель агентству.

По его словам, на Международную организацию хоккея оказывают давление из-за Чемпионата мира-2021 в Минске и используют против ее воли. Фазель отметил, что лично он не ощущает этого давления, но оно идет на организацию и на всю систему в целом.

«Для меня все это давление – это не проблема. Я такой же, как и вы – белорусы для меня братья. Вы же знаете, и так я отношусь к россиянам, которые тоже очень честны. Никакого давления я лично не испытываю, но давление исходит на IIHF. Идет давление на саму систему. Это давление на независимую спортивную систему. Это очень печальное время, печальный день, когда нас используют. Нас используют против нашей воли», — объяснил глава федерации.

Фазель добавил, что на нем лежит ответственность по защите репутации Международной федерации хоккея.

«Да, давление огромное на IIHF. Решение итоговое буду принимать не я, его примет совет. Им предстоит принять решение, а моя задача сейчас – дать им понять, какова реальная ситуация в Белоруссии. Если бы решение принимал не совет, а только я, то все было бы просто», — подытожил он.

Ранее, 14 января, глава МИД ФРГ Хайко Маас выступил против проведения чемпионата мира по хоккею в Белоруссии.

В свою очередь глава Международной федерации хоккея Рене Фазель на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко 11 января сообщил, что из-за политической ситуации в Белоруссии на федерацию оказывается большое давление.

13 января Лукашенко заявил, что Белоруссия готова к диалогу как с Латвией, так и с другими странами по вопросам проведения чемпионата мира по хоккею.

11 января президент республики Александр Лукашенко заявил, что если Латвия откажется проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Белоруссией, Минск проведет его самостоятельно, и «это будет лучший чемпионат в истории».

Чемпионат мира по хоккею 2021 года запланирован в период с 21 мая по 6 июня в Белоруссии и Латвии. Однако Фазель ранее заявлял, что из-за политической ситуации в Белоруссии на Международную федерацию хоккея (IIHF) оказывается давление по вопросу проведения чемпионата мира в республике.