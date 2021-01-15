США признали ошибкой включение «ВСМПО-Ависма» в черный список

Минторг США сообщил об исключении корпорации «ВСМПО-Ависма», являющейся одним из крупнейших в мире производителем титана, из списка «конечных военных пользователей». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.

В списке перечислены компании, которые, по данным Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Его фигуранты не могут приобретать у Соединенных Штатов ряд товаров и технологий.

Как уточняется, из списка «конечных военных пользователей» исключается ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA). Таким образом, компания оказалась в списке по ошибке.

При этом последнее наименование планировалось включить в список, однако этого так и не произошло.

«ВСМПО-Ависма» оказалась в санкционном списке в декабре 2020 года. Тогда сообщалось, что американский производитель авиационной техники Boeing не увидел проблемы из-за попадания российского поставщика титана под действие санкций минторга США.