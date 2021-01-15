Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Строительство «Северного потока – 2» в водах Дании планируется завершить в мае
Мир
В Британии по ошибке удалили данные о 150 тыс. правонарушителей
Мир
В Индонезии эвакуировали около 15 тыс. человек из-за землетрясения
Мир
Парагвай зарегистрировал российскую вакцину «Спутник V»
Мир
Россия и Турция в январе обсудят вопрос поставки второго комплекта С-400
Политика
Путин назначил экс-главу Россотрудничества Митрофанову послом в Болгарии
Спорт
Российские гонщики заняли весь пьедестал «Дакара» в зачете грузовиков
Мир
Россия начала процедуру выхода из Договора по открытому небу
Спорт
Михайлов переизбран на пост главы Федерации фехтования России

США признали ошибкой включение «ВСМПО-Ависма» в черный список

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минторг США сообщил об исключении корпорации «ВСМПО-Ависма», являющейся одним из крупнейших в мире производителем титана, из списка «конечных военных пользователей». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского ведомства.

Торгово-экономическая война с США: тактика ведения
Соединённые Штаты попытались заставить Китай принимать соглашения через одностороннее давление, но страна твёрдо стоит на позиции эскалации равенства

В списке перечислены компании, которые, по данным Вашингтона, сотрудничают с вооруженными силами своих государств. Его фигуранты не могут приобретать у Соединенных Штатов ряд товаров и технологий.

Как уточняется, из списка «конечных военных пользователей» исключается ОАО «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya Vsmpo Avisma OAO), так как это наименование дублирует другое — «ВСМПО-Ависма» (Korporatsiya VSMPO AVISMA). Таким образом, компания оказалась в списке по ошибке.

При этом последнее наименование планировалось включить в список, однако этого так и не произошло.

«ВСМПО-Ависма» оказалась в санкционном списке в декабре 2020 года. Тогда сообщалось, что американский производитель авиационной техники Boeing не увидел проблемы из-за попадания российского поставщика титана под действие санкций минторга США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021