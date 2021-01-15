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Путин обсудил с СБ РФ итоги встречи с Алиевым и Пашиняном

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Президент России Владимир Путин вынес на обсуждение членов Совбеза итоги трехсторонней встречи со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по поводу урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом в пятницу, 15 января, сообщается на сайте Кремля.

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«Владимир Путин информировал участников совещания об итогах состоявшихся 11 января трехсторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по вопросам нагорнокарабахского урегулирования», — говорится в сообщении.

Кроме того, в повестку совещания вошли также другие актуальные вопросы внутренней и внешней политики России.

В понедельник по инициативе российского президента Владимира Путина в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности Еревана к переговорам по статусу Карабаха. Он отметил, что работа по обмену военнопленными, которые были захвачены во время боевых действий, будет продолжена.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что трехстороннее соглашение, подписанное 9 ноября, выполняется эффективно и в ходе его реализации серьезных поводов для беспокойства не было. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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