В МЧС назвали стоимость ложного вызова на пожар

Стоимость одного ложного сообщения о возгорании составляет 3–7 тыс. рублей, в основном число таких вызовов увеличивается весной и осенью. Об этом заявил журналистам замглавы МЧС России Илья Денисов на пресс-конференции в пятницу, 15 января.

«Сколько стоит один ложный вызов на пожар? Это примерно от 3 тыс. до 7 тыс. рублей», — сказал он.

Денисов отметил, что были случаи, когда в судебном порядке эти затраты компенсировали граждане, которые совершали такие вызовы.

Замглавы МЧС добавил, что количество подобных вызовов растет весной и осенью, «когда детишки остаются без присмотра и предоставлены сами себе».

Он подчеркнул, что за ложный вызов о пожаре предусмотрена административная ответственность в соответствии с законодательством.

В свою очередь замглавы МЧС, главный госинспектор России по пожарному надзору Анатолий Супруновский рассказал, что в 2020 году в стране зарегистрировали 439 100 пожаров, что на 6,9% меньше, чем годом ранее.

В результате таких ЧП погибли более 8 тыс. человек, из них 355 несовершеннолетних, что на 12,6% меньше, чем годом ранее.