На военной базе в Абхазии началась вакцинация от COVID-19. В первую партию вошло 500 доз «Спутника V», сообщает телеканал «Известия». Военнослужащие находятся под наблюдением врачей. Побочных эффектов у привитых не наблюдается. Около 2 тыс. доз вакцины «Спутник V» доставили в Нагорный Карабах. Военные медики начали делать прививки российским миротворцам. Запаса хватит для вакцинации всего личного состава.

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