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Более 3 тыс. пассажиров без масок и перчаток оштрафовали в Москве на праздники

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В транспорте Москвы на новогодние праздники оштрафовали более 3 тыс. человек за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом в пятницу, 15 января, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

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«Более 99% пассажиров московского метро носили маски в новогодние праздники по результатам мониторинга и проверок контролерами ГКУ «Организатор перевозок». Тем не менее были выявлены нарушения: оштрафованы 2709 пассажиров Московского метрополитена и 368 пассажиров на линиях наземного городского пассажирского транспорта», — сказал Султанов в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что основной причиной штрафа является отсутствие у пассажиров перчаток — их не носили около 19%. При этом в конце прошлого года их доля достигала 25%.

Накануне в Москве продлили на неделю все ограничения, введенные в столице в связи с распространение коронавирусной инфекции. В рамках этих мер ограничения на работу московских баров, ночных клубов и ресторанов до 23:00 продлены до 21 января.

Исключение составляет формат обучения школьников. Учащиеся 1–1 классов с 18 января возвращаются в московские школы и приступают к обучению в традиционном режиме.

С 13 июля в Москве было отменено обязательное ношение масок и перчаток на улице, но требование осталось для общественных мест, магазинов и транспорта. Штраф за отсутствие маски или перчаток для пассажиров составляет 5 тыс. рублей.

Летом Мосгортранс также установил вендинговые автоматы с масками и перчатками на столичных автовокзалах и автостанциях.

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