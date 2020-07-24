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Автоматы с масками и перчатками появились на автовокзалах в Москве

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Фото: Департамент транспорта Москвы
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Мосгортранс установил вендинговые автоматы с масками и перчатками на столичных автовокзалах и автостанциях. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба московского департамента транспорта.

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«Мы установили такие автоматы на международных автовокзалах: «Саларьево», «Северные Ворота», «Южные Ворота» и на автостанции «Варшавская», — отметили в пресс-службе.

Также в департаменте сообщили, что в этих автоматах можно купить как комплект из маски и перчаток за 35 рублей, так и средства защиты по отдельности — маску за 15 рублей, перчатки — за 20.

Кроме этого, в пресс-службе напомнили, что в помещениях автостанций и автовокзалов обработка и дезинфекция всех контактных поверхностей проводится минимум дважды в день. Такие меры необходимы для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, добавили в департаменте.

26 мая сообщалось, что на 11 автовокзалах Московской области установили вендинговые аппараты по продаже медицинских масок. В частности, они были установлены в залах ожидания в Чехове, Ногинске, Дмитрове, Подольске, Солнечногорске и других городах.

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