Николы гора: сможет ли ЦСКА выиграть у обескровленной «Барсы»

Сдвоенная игровая неделя в Евролиге заканчивается сегодня двумя матчами российских топ-клубов. Лидер регулярного сезона ЦСКА на своем паркете примет «Барселону» — своего ближайшего преследователя, а «Зенит» постарается вновь обыграть «Жальгирис». В Литве это удалось сделать довольно просто, но матч в Санкт-Петербурге на бумаге выглядит гораздо сложнее. Во-первых, подопечные Хавьера Паскуаля сыграют на следующий день после прилета из Мюнхена (в отличие от гостей, которые приехали в столицу из Петербурга), а во-вторых, без важного игрока передней линии Алекса Пойтресса.

Взять реванш

Противостояние ЦСКА и «Барселоны» — настоящая классика Евролиги. Причем этот матч почему-то самый любимый у российских болельщиков. Билеты на игры с «Барсой», на каком бы месте не шли каталонцы, заканчиваются задолго до игры. В этом году, когда на арену можно пустить только 1/3 зрителей, ситуация особая. Играть хозяевам придется не при аншлаге, но и за это стоит сказать спасибо. Из всех клубов Евролиги только армейцы и «Зенит» играют при зрителях.

Москвичи постараются взять реванш за поражение в первом круге (66:76). Тогда всё решили три лидера «Барсы» — Брэндон Дэвис (18 очков), Никола Миротич (17) и Алекс Абринес (13). Развязка той встречи наступила в середине заключительной четверти, когда гостям удалось сделать мощный рывок — 14:0. Впрочем, это был лишь первый тур регулярки — команды только искали собственную игру, а Димитрис Итудис пытался встроить в свои схемы двух звездных новичков — Торнике Шенгелию и Николу Милутинова. И уже сейчас можно сказать, что у него это получилось.

Шенгелия постепенно обретает те лидерские качества, которые позволяли ему считаться лучшим тяжелым форвардом Европы, а Милутинов выдает один яркий матч за другим, уверенно лидируя в Евролиге по количеству подборов (8,8 в среднем за игру). В игре с «Барсой» сербский центровой вновь может стать X-фактором встречи. Дело в том, что соперник по-прежнему не может рассчитывать на двух своих ключевых больших — Брэндона Дэвиса и Виктора Клавера. В их отсутствие за свой шанс зацепился украинец Артем Пустовой. Противостояние двух гигантов (213 см у Милутинова и 218 у Пустового) станет особым украшением матча.

Шарунас Ясикявичюс не сможет рассчитывать и на своего лидера Николу Миротича. Но и без звездного форварда «Барса» уверенно выиграла у «Валенсии» и «Химок», поэтому списывать ее со счетов нельзя. Тем более в распоряжении тренера сине-гранатовых есть такие мастера, как Кори Хиггинс и Ник Калатес. Не зря опытный управленец Манос Пападопулос в интервью «Известиям» назвал переход грека из «Панатинаикоса» в «Барселону» самым удачным трансфером этого лета. В 31 год Калатес по-прежнему лучший пасующий в Евролиге, выдающийся плеймейкер, способный создать остроту каждой своей передачей. Защитникам армейцев надо очень внимательно следить за греком, чтобы не повторить ошибок «Химок».

Желто-синие позволили Нику сделать 15 передач. Хиггинса российские любители баскетбола знают очень хорошо. Американец приносил много пользы ЦСКА и не сбавил оборотов в новом клубе (11,8 очка и 2,3 передачи в среднем за игру). Впрочем, у хозяев есть свои лидеры задней линии. Если Джеймс и Хиллиард покажут свой привычный уровень, то ЦСКА должен взять реванш.

— ЦСКА набрал отличный ход и прямо сейчас является одним из фаворитов Евролиги, — отметил «Известиям» известный агент Вадим Михалевский. — Команда показывает солидный баскетбол, выиграв 16 из последних 17 матчей. Состав традиционно на приличном уровне, есть явные лидеры в лице Джеймса и Клайберна. И конечно, очень хороший тренер Итудис, который умело дирижирует этим коллективом. В преддверии игры с «Барселоной» обе команды будут не в оптимальном составе. До сих пор с повреждениями Клавер и Дэвис, Миротич только приступил к тренировкам и, скорее всего, не поможет в этом матче. У ЦСКА отсутствует Клайберн, который является ключевым игроком в системе Итудиса. Нас ожидает очень интересное противостояние двух прекрасных специалистов. Это будет крайне интересная игра в тактическом плане.

Сдержать Ловерня

«Зенит» сыграет с «Жальгирисом» после обидного поражения от «Баварии». Весь матч подопечные Хавьера Паскуаля имели минимальное преимущество, но в концовке удача была на стороне мюнхенцев (80:82). Времени на самокопание теперь нет: уже сегодня сине-бело-голубым играть против «Жальгириса». Поражение литовцев от ЦСКА (73:83) не должно вводить в заблуждение. До этого команда Мартина Шиллера выиграла шесть матчей подряд и вернулась в зону плей-офф.

Среди самых опасных игроков соперника стоит выделить защитника Марюса Григониса, который выдает лучший сезон в карьере (15,1 очка, 3,1 передачи) и французского центрового Жоффре Ловерня. После трех сезонов за океаном он возвращался в Европу с большими амбициями, но проявить себя в полной мере в «Фенербахче» не получилось. Зато в Каунасе у него есть прекрасный шанс реабилитировать свою карьеру. Ловернь получает много игрового времени и зачастую оправдывает ожидания Шиллера. Например, в матче с «Химками» Жоффре обновил свой статистический рекорд — 29 очков и 38 баллов за эффективность. «Зениту» ни в коем случае нельзя давать игроку сборной Франции такую свободу. Артурасу Гудайтису и Антону Пушкову надо очень плотно сыграть против 211-сантиметрового великана.

— «Зенит» не обладает звездным составом и длинной скамейкой, — подчеркнул «Известиям» Вадим Михалевский. — Но команда очень грамотно укомплектована по позициям в этом сезоне. А главная звезда коллектива — это тренер Паскуаль, который грамотно выстроил игру, исходя из имеющихся ресурсов. Команда бьется на протяжении всего матча, в каждом эпизоде. Там отличная атмосфера, и это придает дополнительную мотивацию. В последней игре против «Баварии» питерцы потерпели болезненное поражение, уступив в самой концовке встречи. Также команда имела на один день меньше отдыха, это тоже важно.

Перед очным матчем у «Зенита» и «Жальгириса» по 11 побед, но у российского клуба есть две игры в запасе.