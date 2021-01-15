Спортивные выходные с «Известиями»

Хоккей. Регулярный чемпионат КХЛ. «Ак Барс» — «Авангард», ЦСКА — СКА

В пятницу и воскресенье любители российского хоккея смогут увидеть сразу два топ-матча. Состоятся очные встречи первых команд двух конференций. Лидер Востока казанский «Ак Барс» примет на своем льду омский «Авангард». Клуб из столицы Татарстана ведет заочную борьбу с ЦСКА за победу во всем регулярном чемпионате. Чтобы ее продолжить, команде Дмитрия Квартальнова необходимо побеждать «ястребов», которые еще не утратили шансов догнать самих казанцев. ЦСКА возглавляет таблицу на Западе и является победителем двух последних регулярок. Подопечные Игоря Никитина имеют комфортное превосходство в своей конференции, но всё может измениться, если они проиграют ближайшему преследователю — петербургскому СКА, который пожалует в столицу в воскресенье.

15 января, 19:00, «Татнефть Арена» (Казань). 17 января, 18:00, «ЦСКА Арена» (Москва). Прямые трансляции на «КХЛ HD» и «Матч ТВ»

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Martin Schutt

На прошлой неделе в отечественном биатлоне произошел редкий триумф. Прервалась безмедальная серия наших «стреляющих лыжников» в Кубке мира, состоявшая из 43 гонок. На пятом этапе в немецком Оберхофе сборная России выиграла золото в смешанной эстафете. Эту победу команде принесли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Они же вместе с другими спортсменами попытаются повторить успех на той же самой трассе. В Оберхофе проходит второй подряд этап — обычно в это время биатлонисты выступают в немецком Рупольдинге, но из-за COVID-19 соревнования перенесли в другое знаменитое место на территории Германии.

15 января, 16:30, эстафета, мужчины. 16 января, 16:30, эстафета, женщины. 17 января, масс-старт: 14:30, мужчины; 17:00, женщины. Стадион DKB-Ski-Arena (Оберхоф, Германия). Прямые трансляции Eurosport и «Матч ТВ»

Баскетбол. Евролига. ЦСКА — «Барселона», «Зенит» — «Жальгирис»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Больше половины матчей регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги в этом сезоне уже прошло и лидирует московский ЦСКА. Второй идет «Барселона». Именно эти команды сыграют между собой в пятницу в Москве. Каталонская команда уже успешно начала свой вояж в столичный регион — во вторник сине-гранатовые взяли верх над аутсайдером турнира «Химками» (87:75). Теперь они попытаются перехватить лидерство у армейцев. Если же красно-синие добьются победы, то почти обеспечат себе выход в четвертьфинал и существенно снизят шансы конкурентов сместить их с первого места.

15 января, 20:00, «Мегаспорт» (Москва). Прямая трансляция на «Матч! Страна»

Хоккей. Регулярный чемпионат НХЛ. «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Нью-Йорк Айлендерс», «Питтсбург Пингвинз» — «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: Getty Images/Jeanine Leech/Icon Sportswire

Сезон в НХЛ стартовал вопреки пандемии. Но начался он как никогда поздно — на три месяца позже обычного. Команды уже начали проводить матчи регулярного чемпионата и в ближайшие выходные зрителей ждет несколько топ-противостояний. Для россиян особенно интересными будут два из них.

В ночь на воскресенье состоится нью-йоркское дерби. Хозяином этого матча будет «Нью-Йорк Рейнджерс», главная звезда которого — нападающий Артемий Панарин. Помимо него в нападении команды выступает Павел Бучневич. К тому же у обеих команд российские вратарские бригады. В «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев вытеснили из состава легендарного шведа Хенрика Лундквиста. А в «Нью-Йорк Айлендерс» новичок НХЛ, самый ценный игрок КХЛ 2019 года Илья Сорокин составит конкуренцию старожилу сильнейшей лиги мира Семену Варламову.

Вечером в воскресенье состоится очное противостояние двух, пожалуй, самых успешных и популярных отечественных хоккеистов последних 15 лет — «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина примет у себя дома «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Вместе с последним ключевые роли в столичной команде в предстоящем сезоне будут играть нападающий Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

17 января: 03:00, арена «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США); 20:00, арена PPG Paints (Питтсбург. США). Прямые трансляции на «Матч ТВ»

Гандбол. Мужчины. Чемпионат мира. Россия — Словения

Фото: rushandball.ru

После декабрьского решения о двухлетнем бане российского спорта ещё почти не было крупных международных соревнований. Первыми, кто ощутил на себе все прелести выступлений под нейтральным статусом, стали российские гандболисты. В четверг они провели стартовый матч чемпионата мира в Египте, сыграв с Белоруссией. А в субботу выйдут на площадку против Словении. На турнире нашим спортсменам приходится выступать в форме без национальной символики, без собственных гимна и флага. На этом фоне им важно доказать, что даже в таких условиях они всё равно способны добиваться достойных результатов.

16 января, 20:00. «Спортивный зал» (Борг Эль-Араб, Египет). Прямая трансляция на «Матч! Игра»