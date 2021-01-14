Британские СМИ уличили Джонсона в нежелании читать торговое соглашение с ЕС

Торговое соглашение Великобритании с ЕС в рамках Brexit полностью не читали ни профильный министр, ни сам премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Об этом пишет в четверг, 14 января, The Independent.

Первоначально критике подвергалась министр рыболовной промышленности страны Виктория Прентис. По ее собственному признанию, она не прочитала соглашение о торговле и сотрудничестве, когда оно вышло в канун Рождества, потому что была занята организацией рождественских мероприятий.

Однако даже официальный представитель Джонсона в ответ на неоднократно звучавший вопрос, читал ли глава правительства каждое слово из 1246-страничного документа, не смог дать утвердительный ответ.

«Премьер-министр полностью осведомлен о содержании сделки, которая описана в соглашении», — заявил пресс-секретарь Джонсона на брифинге в Вестминстере.

Отвечая на вопрос о том, ожидает ли премьер, что его коллеги по кабинету министров прочтут текст соглашения целиком, пресс-секретарь уточнил, что и они полностью осведомлены о деталях сделки.

30 декабря 2020 года Джонсон подписал соглашение о торговом сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit. Как отметил премьер, соглашение является «началом прекрасных отношений между Великобританией и нашими друзьями и партнерами в Европейском союзе».

Ранее в тот же день лидеры ЕС поставили свои подписи под соглашением. От имени Европейского союза соглашение подписали председатель Европейского совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Стороны подписывают три документа: соглашение по торговле и сотрудничеству, соглашение о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информацией, а также соглашение о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.

Соглашение потребует одобрения стран ЕС и ратификации Европарламента, а также британского парламента. Европарламент планирует одобрить соглашение с Британией на пленарной сессии в марте следующего года.

Отсутствие действующего соглашения могло сильно ударить по экономике как Британии, так и ряда стран ЕС, а также спровоцировать затруднения на границе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 декабря сообщила, что Евросоюз и Великобритания спустя месяцы непростых переговоров достигли договоренности о будущем партнерстве после Brexit, в том числе в области двусторонней торговли без пошлин и квот.

Она отметила, что Великобритания и ЕС остаются союзниками, так как разделяют одинаковые интересы.

По словам Джонсона, Brexit не стал разрывом с ЕС, а лишь разрешил вопросы, много десятилетий осложнявшие отношения Соединенного Королевства с другими странами Европы, и теперь Великобритания станет для Евросоюза «дружелюбным соседом», всегда готовым работать рука об руку с Брюсселем при условии совпадения их интересов.

Великобритания официально вышла из Европейского союза в полночь 31 января 2020 года.