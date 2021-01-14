Власти Евпатории заключили контракт на поставку 27 новых трамваев

Правительство города Евпатория (Республика Крым) заключило контракт с АО «Уралтрансмашем» на поставку 27 новых трамваев. Об этом глава горадминистрации Роман Тихончук сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

«Вчера вечером состоялось историческое событие для Евпатории. Вместе с коммерческим директором АО «Уральский завод транспортного машиностроения» Алексеем Сергеевичем Серковым подписали контракт на поставку 27 трамваев», — приводит сообщение Тихончука ИА «Крыминформ».

По словам главы администрации, вагоны являются низкопольными и оборудованы кондиционерами. Их разработали с учетом городской трамвайной колеи шириной 1 м. Транспорт должен прибыть в Евпаторию до конца года.

Новые трамваи для Евпатории в конце 2020 года распорядился закупить глава Крыма Сергей Аксёнов. На эти цели выделили 1,35 млрд рублей.