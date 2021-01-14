«АвтоВАЗ» станет производить автомобили на новой платформе

Группа Renault представила свою очередную стратегию работы под названием Renaulution. В стратегии прописаны планы, которые касаются «АвтоВАЗа» и бренда Лада (входят в Группу Renault). В частности, в иерархии Группы Renault отечественная Lada будет объединена с румынской маркой Dacia. Об этом 14 января сообщает «Авторевю».

Отмечается, что согласно плану, к 2025 году обе марки полностью перейдут на модульную платформу CMF-B, которая уже использована для новых моделей Dacia Logan/Sandero. Общее количество моделей и типов кузова будет сокращено с 18 до 11, а совокупный объем производства превысит один миллион машин в год.

По данным издания, через четыре года прекратится выпуск нынешних Lada Granta, Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и Lada Vesta, базирующихся на устаревших платформах.

В 2021 и 2022 годах «АвтоВАЗ» не выпустит ни одного полностью нового автомобиля. Ближайшие премьеры состоятся в 2023 году. Речь идет о двух моделях B-сегмента. В 2024 году брэнд представит еще одну модель В-класса, а в 2025-ом должна появиться машина C-класса. Все они будут созданы на единой платформе от группы Renault.

12 января сообщалось, что АвтоВАЗ выпустил первый обновленный автомобиль Lada Largus FL 2021 модельного года.