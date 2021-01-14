Мишустин заявил о наступлении переломного момента в ситуации с COVID-19

Наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. В дальнейшем ситуация будет улучшаться. Об этом в четверг, 14 января, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в видеоприветствии участникам Гайдаровского форума.

«Сейчас наступает переломный момент кризиса, связанного с распространением коронавируса. Уверен, что дальше ситуация будет постепенно улучшаться. Началась масштабная вакцинация, которая должна создать полноценную защиту от этой болезни, и по мере формирования общего иммунитета в прошлое начнут уходить опасения, которые сдерживали экономическое развитие и торговлю», ― сказал он.

Глава российского кабмина отметил, что правительства многих государств ищут ответ на вопрос о том, каким будет мир после победы над COVID-19, а ответ будет определять суть долгосрочных стратегий как в экономике, так и в области соцпрограмм.

Кроме того, Мишустин подчеркнул, что Россия была первой страной, кто разработал вакцину и стал ее активно применять. По его словам, это позволяет рассчитывать на то, что период восстановления в РФ пройдет значительно быстрее.

Накануне российский лидер Владимир Путин поручил со следующей недели перейти к массовой вакцинации россиян от коронавируса. Кроме того, он отметил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является лучшей в мире.

15 декабря в России началась масштабная вакцинация от коронавирусной инфекции, в Москве она стартовала 5 декабря. Граждан прививают препаратом «Спутник V». Он разработан Центром имени Гамалеи и стал первой в мире и в России вакциной от этого вируса. Итоговая эффективность препарата составила 91,4%. В отношении тяжелых случаев коронавируса эффективность составила 100%.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 3 495 816 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 63 940 летальных исходов, выздоровели 2 882 044 человека.

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