На Алтае возбудили дело после гибели годовалого ребенка в больнице

Следственные органы Алтайского края выясняют причины смерти годовалой девочки в Центральной больнице Советского района. Об этом в четверг, 14 января, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

По данным следствия, 11 января в селе Советское годовалая девочка опрокинула на себя стакан с кипятком, после чего была госпитализирована в КГБУЗ «Советская ЦРБ» с ожогами. После оказания медпомощи ребенок скончался в реанимационном отделении больницы.

«По предварительным данным судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти ребенка явилось повреждение левого легкого при катетеризации подключичной вены», — говорится в сообщении СК.

В минздраве Алтайского края сообщили агентству «РИА Новости», что ведомство начало проверку «с привлечением всех необходимых профильных специалистов, в ходе которой действиям медицинских работников будет дана оценка, виновные понесут наказание». Там также выразили соболезнования родным и близким ребенка.

О смерти девочки ранее в соцсетях рассказала ее мать. По словам женщины, в алтайскую больницу они попали во время отдыха у родственников, семья приехала из Якутии.

Ранее в четверг сообщалось, что в Камчатском крае завершено расследование уголовного дела в отношении врача, действия которой привели к смерти пятилетнего мальчика.

По данным следствия, в апреле 2019 год врач-гематолог Камчатской краевой детской больницы не оказала в полном объеме медицинскую помощь пятилетнему мальчику, а также не ввела ребенку с диагнозом «острый лимфобластный лейкоз» лекарство. В результате ребенок скончался в отделении реанимации.