Россияне потратили в приложениях около $143 млрд

Россияне потратили в мобильных приложениях около $143 млрд — такие данные приводит аналитическая компания App Annie. Больше всего денег спустили во «ВКонтакте», сообщает телеканал «Известия». Со смартфоном в руках граждане за год провели 94 млрд часов. В день пользователь проводит с гаджетом 3,5 часа. В сравнении с 2019 годом эта цифра выросла на 40%. Самым популярным приложением в нашей стране стал WhatsApp.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.