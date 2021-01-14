Собянин заявил об отсутствии ощутимого снижения уровня госпитализации в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ощутимого снижения уровня госпитализации в столице пока не произошло. Об этом он написал в своем блоге в четверг, 14 января.

«Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей. С другой стороны, ощутимого снижения уровня госпитализации пока не произошло. В больницах по-прежнему находится свыше 13 тыс. человек — столько же, сколько и накануне праздников», — отметил градоначальник.

При этом Собянин отметил, что благодаря дополнительным мощностям, введенным за последние недели, в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7,6 тыс. коек. По словам мэра, это на 2 тыс. коек больше, чем в конце декабря.

В этот же день мэр подписал указ, согласно которому в Москве продлеваются на неделю все ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией в столице. Исключение составляет формат обучения школьников. Учащиеся 1–11 классов с 18 января возвращаются в московские школы и приступают к обучению в традиционном режиме.

5 декабря в Москве стартовала вакцинация от COVID-19. Записаться на получение прививки можно на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и ЕМИАС.ИНФО, через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

Накануне стало известно, что в столице открылась запись на вакцинацию от COVID-19 для ученых, сотрудников IT-сферы и связи, работников частных социальных служб, сферы недвижимости и туризма.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.