Московские школьники с 18 января вернутся к очному формату обучения

Мэр столицы Сергей Собянин 14 января подписал указ о том, что московские школьники вернутся к очному формату обучения с 18 января.

«Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», — отметил градоначальник в своем блоге.

По его словам, решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Он подчеркнул, что в текущей обстановке школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Собянин добавил, что все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года.

В конце декабря 2020 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков признал, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного.

В середине декабря 2020 года Собянин пообещал, что очное обучение в школах Москвы будет возобновлено, как только станет понятно, что распространение коронавируса пошло на спад.

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