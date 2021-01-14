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Московские школьники с 18 января вернутся к очному формату обучения

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Мэр столицы Сергей Собянин 14 января подписал указ о том, что московские школьники вернутся к очному формату обучения с 18 января.

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«Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте», — отметил градоначальник в своем блоге.

По его словам, решение об отмене дистанционного обучения в старших классах было очень непростым. Он подчеркнул, что в текущей обстановке школы должны максимально строго соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Собянин добавил, что все остальные ограничения продлеваются на неделю — до четверга, 21 января 2021 года.

В конце декабря 2020 года министр науки и высшего образования России Валерий Фальков признал, что качество удаленного обучения хуже, чем уровень очного.

В середине декабря 2020 года Собянин пообещал, что очное обучение в школах Москвы будет возобновлено, как только станет понятно, что распространение коронавируса пошло на спад.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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