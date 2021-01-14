Палата представителей США объявила импичмент Трампу

Большинство члены палаты представителей США одобрило резолюцию об объявлении импичмента президенту США Дональду Трампу. Теперь этот вопрос переходит на рассмотрение в сенат — верхнюю палату конгресса, передает телеканал «Известия.

В резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу из-за произошедших на прошлой неделе беспорядков в Капитолии.

Согласно результатам голосования, импичмент Трампу был принят 232 голосами «за». Против высказались 197 конгрессменов. Таким образом, Дональд Трамп стал первым в истории президентом США, которому был дважды объявлен импичмент.

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