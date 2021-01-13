Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву

Мосгорсуд в среду оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву за хищение 2 млн рублей. О этом в среду, 13 января, сообщили представители суда.

«Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения, приговор районного суда — без изменения», — приводит слова представителя суда «РИА Новости».

Начиная с сегодняшнего дня приговор вступил в силу.

В октябре 2020 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Шереметьева к четырем годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере и запретил два года поступать на государственную службу. Кроме того, в пользу столичного парламента с него взыскано 2 млн 171 тыс. рублей.

По данным следователей, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года каждый месяц представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на 350–600 тыс. рублей. Эти деньги полагались тому за выполнение «особо важных и сложных заданий». Следователи выяснили, что задания никто не выполнял.

Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Шереметьев уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили.