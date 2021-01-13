Прямой эфир
Экономика
Минфин возобновит покупку иностранной валюты впервые с марта 2020 года
Мир
Датская компания отказалась от проекта «Северный поток - 2»
Мир
Палата представителей США начала рассматривать вопрос об импичменте Трампу
Мир
Число случаев коронавируса в мире превысило 90 млн
Экономика
Судно снабжения для трубоукладчиков «Северного потока – 2» вышло в порт Мукран
Мир
Кабмин Украины введет государственное регулирование цен на газ
Общество
Синоптики предупредили о морозах до 40 градусов в Пермском крае
Общество
Медикам выплатили 44 млрд рублей за работу с COVID-19 в ноябре и декабре
Экономика
В России отменили 33% избыточных требований к бизнесу по «регуляторной гильотине»

Суд утвердил условный срок депутату Мосгордумы Шереметьеву

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мосгорсуд в среду оставил в силе наказание в виде четырех лет колонии условно депутату Мосгордумы от КПРФ Олегу Шереметьеву за хищение 2 млн рублей. О этом в среду, 13 января, сообщили представители суда.

Прикрылись короной: число нарушений с госзакупками выросло почти на 6%
Эксперты утверждают, что многие структуры проводили сделки под видом экстренных мероприятий

«Московский городской суд постановил оставить жалобы без удовлетворения, приговор районного суда — без изменения», — приводит слова представителя суда «РИА Новости».

Начиная с сегодняшнего дня приговор вступил в силу.

В октябре 2020 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Шереметьева к четырем годам колонии условно за мошенничество в особо крупном размере и запретил два года поступать на государственную службу. Кроме того, в пользу столичного парламента с него взыскано 2 млн 171 тыс. рублей.

По данным следователей, Шереметьев с октября 2019 по февраль 2020 года каждый месяц представлял в аппарат Мосгордумы документы о премировании своего помощника на 350–600 тыс. рублей. Эти деньги полагались тому за выполнение «особо важных и сложных заданий». Следователи выяснили, что задания никто не выполнял.

Подсудимый вину не признает и отмечает, что дело возбудили после заявления его экс-помощницы Ирины Кузнецовой. Шереметьев уверяет, что бывшая подчиненная мстит ему за то, что ее уличили в мошенничестве и уволили.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021