Путин призвал сделать минимальными плановые проверки бизнеса

Плановые проверки бизнеса должны быть минимальными и должны быть связаны с предотвращением рисков для людей и окружающей среды. Об этом в среду, 13 января, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

«Плановые проверки должны быть минимальными и основанными на управлении рисками, то есть должны проводиться на тех предприятиях, где эти проверки могут и должны предотвращать ущерб жизни, здоровью граждан либо окружающей среде», — сказал Путин после доклада вице-премьера Дмитрия Григоренко о ходе реформы госконтроля.

Глава государства также отметил, что будет введена система досудебного обжалования результатов таких проверок, которая «должна эффективно и масштабно начать работать».

«Дмитрий Юрьевич (Григоренко. — Ред.), очень рассчитываю на то, что под вашим руководством это всё будет осуществлено в те сроки, о которых мы договаривались, и будет работать эффективно», — заключил Путин.

В ходе совещания с правительством вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко предложил распространить «регуляторную гильотину» на существующую в России систему выдачи лицензий и разрешений для бизнеса.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название «регуляторной гильотины», проводилась по поручению президента в течение последних двух лет. Она предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований.

Новое регулирование, которое призвано существенно упростить работу предпринимателей, вступило в силу с 1 января 2021 года. По словам Григоренко, цель реформы — найти баланс между интересами бизнеса и защитой прав потребителей.

28 декабря 2020 года Путин заявил, что поручит правительству изучить возможность смягчения требований по сохранению штата, установленных как условие господдержки бизнеса на фоне пандемии.

17 декабря президент России Владимир Путин сообщил, какие меры поддержки были оказаны бизнесу. В частности, он отметил, что около 1 трлн рублей было направлено пострадавшим от распространения коронавируса отраслям.

По его поручению правительство России продлило мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года.