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Глава Минцифры Шадаев заболел COVID-19

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Глава Минцифры Максут Шадаев болеет коронавирусом. Об этом в среду, 13 января, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на совещании президента России с членами правительства.

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Он отметил, что в данный момент Шадаев успешно борется с COVID-19 и идет на поправку.

«Давайте пожелаем министру выздоровления скорейшего», — сказал президент России Владимир Путин.

Ранее в этот же день спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что из-за осложнений после коронавируса один депутат Государственной думы находится в реанимации. Всего, по его данным, переболело более трети депутатского корпуса.

Кроме того, в 2020 году коронавирусом переболели несколько федеральных чиновников, в их числе премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Ольга Любимова, глава Минтранса Виталий Савельев и министр образования Валерий Фальков.

Помимо прочего, в конце 2020 года глава Счетной палаты России Алексей Кудрин получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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