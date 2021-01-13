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Навальный анонсировал возвращение в Россию 17 января

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Блогер Алесей Навальный 13 января на своей странице в Instagram сообщил, что вернется в Москву 17 января.

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«Сегодня утром я делал упражнения и поймал себя на мысли, что почти здоров. Поняв это, я посмотрел, какие есть рейсы, и купил билеты домой. Так что в воскресенье, 17 января, я вернусь в Москву», ― сказал он в видеообращении, опубликованном в соцсети.

В конце декабря 2020 года следователи возбудили уголовное дело в отношении Навального о хищении пожертвований ряду его организаций. По данным следствия, фигурант, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с другими лицами, потратил более 356 млн рублей.

Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, после чего перевезли в Германию. 23 сентября россиянина выписали из немецкой больницы.

В клинике «Шарите» в Берлине у россиянина якобы обнаружили признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В сентябре правительство ФРГ заявило, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств этому предъявлено не было. В свою очередь, омские врачи в ходе обследования интоксикацию веществом не обнаружили.

В МИД России неоднократно призывали ФРГ к сотрудничеству. 9 сентября ведомство выразило послу Германии Гезу Андреасу фон Гайру решительный протест, отметив, что ситуация используется для дискредитации РФ на международной арене, а дальнейшее молчание Германии будет расценено как отказ в установлении истины в рамках объективного расследования и провокация.

В середине октября Евросоюз ввел санкции против российских чиновников из-за инцидента с блогером.

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