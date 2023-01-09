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Старый Новый год 2023: когда, почему так называется, как празднуют в России

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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Россияне отметят Старый Новый год в ночь на 14 января 2023 года. В России этот неофициальный праздник появился после перехода с юлианского календаря (старого стиля) к григорианскому (новому стилю). Старый Новый год связан со множеством древних традиций и примет. Подробности читайте в материале «Известий».

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Старый Новый год 2023: что за праздник, почему так называется

Название праздника Старый Новый год может стать пыткой для изучающих русский язык иностранцев. Но, если разобраться, всё проще, чем кажется.

В России со времен Петра I Новый год отмечали 1 января по юлианскому календарю, так называемому старому стилю. Однако в 1918 году благодаря декрету Совета Народных Комиссаров летоисчисление в большевистской России перешло на григорианский календарь — новый стиль. Фактически в 1918 году праздник и появился на свет.

В итоге 1 января по старому стилю сместилось на 14 января по новому. Из-за расхождения календарей и появились два Новых года. Старый Новый год не стал официальным праздником, хотя и крепко сохранился в народной памяти.

Кстати, отмечают похожие праздники не только в странах бывшего СССР, но и в Сербии, а также в Греции, Черногории, Тунисе, Алжире и других государствах. Все они связаны с переходами на разные календари.

Приметы праздника Старый Новый год

Старый Новый год славится своими приметами. Считается, что если в канун Старого Нового года надеть новую красивую одежду светлых тонов, то грядущий год будет удачным.

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В ночь на 14 января наши предки загадывали самые сокровенные желания и верили, что они сбудутся.

13 января люди не ели рыбу и птицу, так как боялись, что счастье покинет дом. В современном мире Старый Новый год — это хороший повод навестить друзей и родственников и подарить им угощение.

14 января было нельзя давать в долг и брать деньги взаймы, чтобы не отпугнуть финансовую удачу. Перефразируя народную мудрость на современный язык, в этот день не стоит оформлять кредиты и брать ипотеку. Кстати, мелочь 14 января тоже не стоит пересчитывать, чтобы год не был безденежным.

Одна из примет гласит, что год сложится удачно, если первым гостем в доме на Васильев день (14 января) будет мужчина. Многие влюбленные пары стремились пожениться именно в этот день. Считалось, что молодоженов ожидает счастливая жизнь.

Старый Новый год всегда считался отличным поводом уладить затянувшиеся конфликты и помириться. Люди просили прощения, в котором запрещалось отказывать в этот день.

Старый Новый год в 2023 году: суеверия

Заместитель директора по научно-организационному развитию Психологического института Российской академии образования Наталья Кисельникова рассказала «Известиям», что суеверия издревле помогали людям чувствовать, что можно влиять на жизнь в благоприятном, желаемом для них направлении.

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Наиболее популярные суеверия касались урожая, финансового достатка, мира в семье. «Некоторые из суеверий устроены по принципу подобия. Ты делаешь какое-то действие в Новый год, например надеваешь новую одежду, и ожидаешь, что оно перенесет свой эффект на весь год», — сказала психолог.

В то же время некоторые суеверия возникали по рациональным причинам. Широко известная примета про то, что рассыпать соль к ссоре, уходит корнями к временам, когда соль стоила очень дорого, но потом утратила свой смысл.

Несмотря на то что суеверия — это элемент магического мышления, следование им помогает снимать тревогу перед будущим и дает ощущение управления жизнью, заключила Кисельникова.

Когда будет Старый Новый год

Интересно, что Старый Новый год не всегда будет отмечаться 14 января. Разница между григорианским и юлианским календарями растет каждые 100 лет. Сейчас она составляет 13 дней, а с 1 марта 2100 года составит 14. Следовательно, после встречи 2101-го нового года Старый Новый год россияне отметят уже 15 января.

После Старого Нового года православные христиане в России встретят Крещение Господне.

Следующий большой церковный праздник будет в феврале — Сретение Господне.

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