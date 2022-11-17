Когда Сретение Господне в 2023 году

В среду, 15 февраля 2023 года, православные христиане отметят один из главных христианских праздников — Сретение Господне.

Он посвящен принесению младенца Христа в иерусалимский храм: согласно ветхозаветному закону, Богородица и ее муж Иосиф сделали это на 40-й день после его рождения.

На Сретение в православных храмах особым чином освящают и раздают прихожанам свечи. Эту традицию ввел в русском православии в XVII веке митрополит Киевский Петр Могила. Сретенские свечи верующие хранят целый год, зажигая их для домашней молитвы.

Также в этот день отмечается День православной молодежи.

Всемирный день православной молодежи отмечается с 1953 года. Основан он был во Франции. В РПЦ этот праздник был официально установлен в 2002 году, когда патриарх Алексий II выпустил соответствующее положение об учреждении Российского дня православной молодежи.

Отдельно мы публиковали календарь церковных праздников на 2023 год.

Также в нашем материале рассказывается, как россияне будут отдыхать в 2023 году по случаю праздников.