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Чак Норрис опроверг свое участие в протестах в Вашингтоне

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Американский актер Чак Норрис опроверг свое участие в протестах в Вашингтоне, после того как сторонник действующего президента США Дональда Трампа опубликовал фото с человеком, похожим на артиста. Опровержение актер написал в среду, 13 января, на своей странице в Twitter.

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«Недавно я узнал, что некто похожий на Чака Норриса был на протестах в Вашингтоне. Это был не я, меня там не было», — написал он.

Норрис отметил, что не приемлет жестокость в каком-либо проявлении.

«Я всегда выступал и буду выступать за закон и порядок», — добавил актер.

Ранее в этот день участие Норриса в протестах опроверг его менеджер. Он заявил, что это был не артист, а его подражатель, и отметил, что актер остается в Техасе вместе со своей семьей.

Снимок, на котором изображен мужчина в кепке с надписью «Трамп 2020», похожий на 80-летнего актера, впервые появился в Instagram, однако популярным стал после того, как им поделились в соцсети Twitter.

6 января сторонники Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей. Конгресс США утвердил избрание демократа Джо Байдена президентом США 7 января.

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