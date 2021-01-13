Регулятор США направит экспертов в Индонезию для расследования крушения Boeing

Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) направит группу специалистов в Джакарту для содействия расследованию авиакатастрофы в Яванском море самолета Boeing 737-524. Об этом сообщается на странице регулятора в Twitter во вторник, 12 января.

Отмечается, что к группе, состоящей из аккредитованного представителя США и еще трех следователей, присоединятся сотрудники компаний Boeing и General Electric, а также работники Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Ожидается, что команда экспертов прибудет в столицу Индонезии в течение ближайших дней.

9 января Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air, совершавший рейс Джакарта — Понтианак, пропал с радаров спустя четыре минуты после вылета. После этого местные СМИ сообщили о крушении лайнера, а очевидцы рассказали, что воздушное судно рухнуло в Яванское море, предположительно взорвавшись.

При этом следователи отклонили версию со взрывом в воздухе. Предполагается, что самолет разлетелся на осколки при ударе о воду. На это указывают разбросанные на небольшой площади обломки воздушного судна. Кроме того, в понедельник стало известно, что самолет при взлете проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности.