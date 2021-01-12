Минсельхоз США назвал рекордным урожай пшеницы в России за 2020 год

Министерство сельского хозяйства США (USDA) оценило сбор пшеницы в России за 2020–2021 сельскохозяйственный год (с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года) в 85,3 млн т. Информация следует из январского обзора ведомства, опубликованного во вторник, 12 января.

Согласно оценке министерства, российский урожай пшеницы за 2020 год рекордный, так как в 2017–2018 сельскохозяйственном году сбор пшеницы составил 85,1 млн т.

«USDA оценивает производство пшеницы в России в 2020–2021 сезоне в рекордные 85,3 млн т, что на 2% больше предыдущего месяца и на 16% больше, чем в предыдущем году. Оценки включают 59,8 млн т озимой пшеницы и 25,5 млн т яровой пшеницы», — следует из отчета.

Отмечается, что министерство не включает в оценку сбор пшеницы в Крыму.

В начале октября 2020 года министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил о сборе в 2020 году второго по объему урожая зерна в новейшей истории страны — не менее 125 млн т зерновых. Он отметил, что агропромышленный комплекс продемонстрировал уверенный рост, несмотря на неблагоприятные погодные условия и трудности, связанные с пандемией COVID-19.

В конце сентября в Минсельхозе рассказали, что рекордный урожай пшеницы Россия собрала в 2017 году — тогда сбор этой культуры составил 86 млн т.