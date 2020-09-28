Урожай пшеницы в 2020 году стал вторым после рекорда 2017-го

Урожай пшеницы в России в 2020 году, собранный к середине сентября, уже стал вторым по величине после рекорда, который был установлен в 2017 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ 28 сентября.

«По данным на середину сентября, сбор пшеницы уже является вторым по величине после рекордного 2017 года и составляет 82,9 млн т, а урожай продовольственной мягкой пшеницы достиг третьего по величине объема на уровне 57,7 млн т», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что увеличение валового сбора происходит в том числе за счет урожая сильной и ценной пшеницы. По данным Центра оценки качества зерна, ее производство достигло рекордных значений за всю историю современной России — 25,9 млн т с долей 31,2% от общего объема производства, уточнили в ведомстве.

Также сообщается, что в настоящее время 121 млн т зерна обмолочено с 42,1 млн га при урожайности 28,8 ц/га.

По информации Минсельхоза, рекордный урожай пшеницы Россия собрала в 2017 году — тогда сбор этой культуры составил 86 млн т.

На второй неделе сентября экспортные цены на российскую пшеницу выросли до рекордных уровней в этом сезоне, начавшемся 1 июля 2020 года. По итогам недели котировки на пшеницу с уровнем протеина 12,5% повысились на $8 — до $222 за тонну.

В начале сентября в Минобрнауки увидели риски захвата российского рынка пшеницы. Ситуация может возникнуть, если будут подписаны лицензионные соглашения российских селекционных компаний с немецким гигантом Bayer, который передаст им гермоплазму пшеницы.