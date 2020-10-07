В 2020 году будет собран второй по объему урожай зерна в истории РФ

В 2020 году российские аграрии соберут второй по объему урожай зерна в новейшей истории страны — не менее 125 млн т зерновых. Об этом в среду, 7 октября, на 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2020», сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Как отметил глава ведомства, несмотря на пандемию коронавируса и неблагоприятные погодные условия, агропромышленный комплекс в этом году демонстрирует уверенный рост. По прогнозу, будет собрано не менее 125 млн т зерна, что является вторым результатом в новейшей истории Российской Федерации. Хорошая динамика и по другим направлениям — в целом ожидается, что объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году увеличится более чем на 4%.

Также в рамках выставки министр объявил и о старте национального конкурса региональных брендов «Вкусы России». По словам Дмитрия Патрушева, практически в каждом регионе есть свои уникальные бренды продуктов питания, которые в ряде случаев стали гастрономической «визитной карточкой» территории и получили широкое признание у потребителей. Конкурс станет первым этапом масштабной программы продвижения такой продукции. Его итоги подведут в декабре этого года, финалистов поддержат на государственном уровне.

Российская агропромышленная выставка «Золотая осень – 2020» — главное деловое событие в отечественном АПК, ежегодно организуемое Минсельхозом России. В церемонии открытия 7 октября участие принял премьер-министр Михаил Мишустин. «Золотая осень – 2020» будет работать до 10 октября 2020 года

В конце сентября в Минсельхозе сообщали, что рекордный урожай пшеницы Россия собрала в 2017 году — тогда сбор этой культуры составил 86 млн т.