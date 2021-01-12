Лукашенко призвал граждан Белоруссии не уничтожать сделанное за четверть века
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны не уничтожать собственными руками то, что сделано за четверть века. Об этом во вторник, 12 января, он заявил в ходе вручения премии «За духовное возрождение» деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».
«Я скажу по-народному: знаете, жизнь такая короткая — давайте сделаем всё, чтобы не тратить это время на пустословие, ненужные дела, тем более на разрушение. Не дай бог нам в пылу этого всемирного безумия потерять то, что никогда больше мы не вернем, потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века», — приводит БелТА его слова.
Как отметил Лукашенко, на Белоруссию, как и на весь остальной мир, обрушился «шквал вранья и это необходимо пережить».
«Мы же говорим о себе, что мы мудрые, талантливые, так давайте будем мудрыми и талантливыми. Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений», — подчеркнул белорусский лидер.
Днем ранее Лукашенко заявил, что в республике происходят нормальные демократические процессы. Он отметил, что обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства, несмотря на то что на Западе его действия могут кому-то не понравиться.
7 января президент Белоруссии призвал граждан «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны. Кроме того, он обратил внимание на важность сплочения жителей республики в период политического кризиса.
В конце декабря Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году. В ходе собрания будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. В общей сложности на собрание приглашения получили 2,7 тыс. человек.
С 9 августа 2020 года в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах.