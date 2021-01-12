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Лукашенко призвал граждан Белоруссии не уничтожать сделанное за четверть века

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны не уничтожать собственными руками то, что сделано за четверть века. Об этом во вторник, 12 января, он заявил в ходе вручения премии «За духовное возрождение» деятелям культуры и искусства и премии «Белорусский спортивный Олимп».

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«Я скажу по-народному: знаете, жизнь такая короткая — давайте сделаем всё, чтобы не тратить это время на пустословие, ненужные дела, тем более на разрушение. Не дай бог нам в пылу этого всемирного безумия потерять то, что никогда больше мы не вернем, потерять безвозвратно, угробить собственными руками то, что сделали за последнюю четверть века», — приводит БелТА его слова.

Как отметил Лукашенко, на Белоруссию, как и на весь остальной мир, обрушился «шквал вранья и это необходимо пережить».

«Мы же говорим о себе, что мы мудрые, талантливые, так давайте будем мудрыми и талантливыми. Мы должны достойно пройти этот путь и сберечь нашу страну для будущих поколений», — подчеркнул белорусский лидер.

Днем ранее Лукашенко заявил, что в республике происходят нормальные демократические процессы. Он отметил, что обязан обеспечить общественную, внутреннюю и внешнюю безопасность людей и государства, несмотря на то что на Западе его действия могут кому-то не понравиться.

7 января президент Белоруссии призвал граждан «взять в руки голову» и задуматься о будущем страны. Кроме того, он обратил внимание на важность сплочения жителей республики в период политического кризиса.

В конце декабря Лукашенко подписал указ о созыве Всебелорусского народного собрания в 2021 году. В ходе собрания будут обсуждаться основные положения программы социально-экономического развития Белоруссии на 2021–2025 годы и направления общественно-политического развития страны. В общей сложности на собрание приглашения получили 2,7 тыс. человек.

С 9 августа 2020 года в Белоруссии не утихают акции протеста сторонников оппозиции, которые не признают победу Лукашенко на президентских выборах.

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