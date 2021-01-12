Случай побочной реакции на вакцину Pfizer зафиксирован во Франции

Один случай побочной реакции на вакцину от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech был зафиксирован во Франции. Реакция проявилась в виде аллергии. Об этом сообщил во вторник, 12 января, министр здравоохранения страны Оливье Веран на заседании комиссии по социальным вопросам Национального собрания.

«У нас в стране один случай побочного действия аллергического характера, который соответствует побочным эффектам, зафиксированным за рубежом», — рассказал министр.

Он добавил, что обошлось без серьезных последствий. По словам Верана, количество побочных эффектов от вакцины соответствует тому, которое установлено за рубежом: приблизительно один случай на 100 тыс. человек.

Вакцинация во Франции началась 27 декабря 2020 года. На данный момент привились уже 138 тыс. человек.

Ранее, 5 января, лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон предложил покупать вакцину у России. Политик считает, что не стоит полагаться только на препарат Pfizer.

8 января российский сенатор Алексей Пушков заявил, что к вакцине от коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, всё больше вопросов, учитывая увеличивающееся количество смертей после прививки этим препаратом.