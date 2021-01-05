Во Франции предложили приобрести российскую вакцину от COVID-19

Лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон предложил покупать вакцину у России, передает телеканал «Известия».

Политик уверен, что не стоит полагаться только на препарат Pfizer.

«Вакцинация может быть только добровольной сейчас. Метод традиционных вакцин доказал свою ценность, если его применять разумно и реалистично. В любом случае желающих пройти вакцинацию недопустимо принуждать к выбору формулы Pfizer. Со своей стороны я бы предпочел вакцины традиционного типа, дающие высокий процент положительных результатов, как мы требовали в прошлом. Покупать такие вакцины в странах-производителях, например, Россия, Куба, Китай», — заявил он.

При этом в первую очередь Меланшон призвал предоставить все средства Институту Пастера, чтобы получить французскую вакцину к весне.

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