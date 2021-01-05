Прямой эфир
Мир
Представитель актрисы Тани Робертс опроверг информацию о ее смерти
Спорт
Сборная России проиграла Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею
Мир
США назвали «ядерным шантажом» решение Ирана обогащать уран до 20%
Мир
Джонсон объявил третий национальный локдаун в Англии
Общество
Дерматолог указала на связь между изменениями на коже и опасными болезнями
Мир
В конгрессе попросили ФБР начать уголовное расследование против Трампа
Мир
Белорусские власти привлекут к ответственности организаторов протестов
Мир
«Репортеры без границ» призвали власти Британии освободить Ассанжа
Мир
Оппозиция в раде начала сбор подписей за регистрацию «Спутник V» на Украине
Сюжет:

Во Франции предложили приобрести российскую вакцину от COVID-19

0
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер французской партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон предложил покупать вакцину у России, передает телеканал «Известия».

Политик уверен, что не стоит полагаться только на препарат Pfizer.

«Вакцинация может быть только добровольной сейчас. Метод традиционных вакцин доказал свою ценность, если его применять разумно и реалистично. В любом случае желающих пройти вакцинацию недопустимо принуждать к выбору формулы Pfizer. Со своей стороны я бы предпочел вакцины традиционного типа, дающие высокий процент положительных результатов, как мы требовали в прошлом. Покупать такие вакцины в странах-производителях, например, Россия, Куба, Китай», — заявил он.

При этом в первую очередь Меланшон призвал предоставить все средства Институту Пастера, чтобы получить французскую вакцину к весне.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020