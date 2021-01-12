Американские СМИ назвали расстроившее Трампа больше импичмента событие

Больше, чем угроза импичмента действующего президента США Дональда Трампа расстроило решение Ассоциации профессиональных игроков в гольф отказаться от проведения чемпионата в принадлежащем ему Национальном гольф-клубе в Бедминстере, пишет во вторник, 12 января, корреспондент газеты The New York Times Мэгги Хэберман в своем Twitter.

«Много событий произошло на прошлой неделе. Президент лишился своего Twitter, ему грозит импичмент, а Ассоциация профессиональных игроков в гольф отказалась проводить чемпионат в Национальном гольф-клубе Трампа. Как сообщает близкий к Белому дому источник, президент «опустошен» решением ассоциации», — отметила представитель СМИ.

Она также указала, что именно отказ в проведении чемпионата вызвал наиболее бурную реакцию главы государства.

«Он злится из-за импичмента, утверждают люди, которые с ним общались. Но реакция на решение ассоциации была куда больших масштабов», — сообщила Хэберман.

Как пишет Associated Press, такое решение Ассоциация профессиональных игроков в гольф приняла после беспорядков в Вашингтоне 6 января, когда сторонники Трампа ворвались в Капитолий. В результате погибли пять человек, в том числе полицейский.

«Мы оказались вовлечены в политическую ситуацию, к которой мы не имеем отношения. Мы несем ответственность за своих членов, за игру, за нашу миссию и за наш бренд. И как нам лучше всего их защитить? Учитывая трагические события, произошедшие в среду, мы посчитали, что чемпионат не может состояться в Бедминстере. Ущерб от этого мог бы быть непоправимым. Единственным адекватным шагом здесь было уйти из Национального гольф-клуба», — заявил глава Ассоциации профессиональных игроков в гольф Сет Во.

В ответ Trump Organization напомнила, что в чемпионат было вложено «очень много миллионов долларов» и ассоциация по контракту не имела права действовать подобным образом.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампа, внесенной представителями Демократической партии США. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.

За день до этого спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что если Трампу будет объявлен импичмент, он не сможет вновь баллотироваться на пост главы государства.