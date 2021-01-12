Власти Подмосковья напомнили пожилым о предпочтительности домашнего режима

Жителям Московской области старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, все еще рекомендуется соблюдать домашний режим из-за коронавируса. Об этом во вторник, 12 января, пишет пресс-служба регионального правительства.

Ранее в этот же день обязательный домашний режим для жителей Московской области старше 65 лет был отменен. Он был введен со 2 ноября. При этом людям старшего возраста разрешалось ходить в магазин и совершать прогулки.

Накануне стало известно, что в Московской области прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали уже более 17 тыс. жителей.

26 декабря 2020 года в Центре Гамалеи дали советы пожилым людям перед прививкой от COVID-19. По словам профессора Александра Бутенко, перед вакцинацией от коронавируса пожилым гражданам нужно сделать ПЦР-тест и прививаться исходя из его результатов.

В тот же день Минздрав РФ утвердил использование вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет.

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