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В Подмосковье назвали число вакцинированных от коронавируса жителей

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В Московской области прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 сделали уже более 17 тыс. жителей. Об этом в понедельник, 11 января, заявила министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

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«На текущую дату вакцинировано 17 312 человек», — сообщила Стригункова в ходе совещания с зампредами правительства и главами городских округов, уточняет RT.

7 января вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19. Он привел мнение специалистов, согласно которому люди, переболевшие коронавирусом, должны быть ревакцинированы.

Ранее 11 января президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова заявила, что остановить эпидемию COVID-19 можно при условии вакцинации трех четвертей населения за короткий срок.

В РФ масштабная вакцинация во всех регионах началась 15 декабря. Гражданам предлагают сделать прививку препаратом «Спутник V», разработанным специалистами Центра имени Гамалеи. Он стал первой в России и мире вакциной от коронавируса, его зарегистрировали 11 августа. Итоговая эффективность вакцины составила 91,4%, в отношении тяжелых случаев — 100%.

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