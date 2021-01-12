В Подмосковье отменили домашний режим для жителей старше 65 лет

Власти Московской области отметили рекомендательный домашний режим для жителей старше 65 лет. Об этом говорится в соответствующем постановлении подмосковного губернатора Андрея Воробьева, опубликованном 12 января.

«В абзаце первом пункта 5 (1) слова «в период со 2 ноября 2020 года по 13 декабря 2020 года (включительно)» исключить (о рекомендации соблюдать режим самоизоляции для людей старше 65 лет. — Ред.)», — говорится в документе.

При этом проездные студентов вузов и колледжей будут заблокированы по 6 февраля включительно. До этого же времени продлен удаленный формат обучения для студентов высших учебных заведений.

Обязательный режим самоизоляции для граждан 65 лет и старше был введен в Московской области со 2 ноября. При этом людям старшего возраста разрешалось ходить в магазин и совершать прогулки.

С 14 декабря гражданам старше 65 лет рекомендовалось соблюдать режим самоизоляции.

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