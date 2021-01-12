Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства России

В правительстве появятся семь новых департаментов. Подписано постановление об изменении структуры аппарата, сообщает телеканал «Известия». Таким образом, утверждены департаменты здравоохранения, промышленности, регионального и социального развития, строительства, транспорта и энергетики. Еще одним постановлением глава кабмин определил предельную численность. Определены численность госслужащих и фонд оплаты их труда. Предполагается, что штат министерств и региональных подразделений сократится на 5–10%. Все изменения связаны с реформой госуправления. Преобразования должны завершиться к апрелю этого года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.