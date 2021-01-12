Минпросвещения решит вопрос с доплатами за классное руководство в колледжах

Вопрос о доплатах за классное руководство в колледжах и техникумах прорабатывается, заявил во вторник, 12 января, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Российский лидер во время встречи обратил внимание на поступившие в ходе большой пресс-конференции жалобы, связанные с выплатами за классное руководство.

Кравцов ответил, что с 1 сентября доплаты получают 810 тыс. классных руководителей, а Минпросвещения контролирует этот вопрос совместно с Росказначейством и Федеральной налоговой службой.

«Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, колледжах. Действительно, там такая проблема есть. Но мы ею занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к вам на горячую линию, отработаем и доложим по результатам», — подчеркнул министр.

Ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с 1 сентября 2020 года Путин поручил во время выступления с посланием Федеральному собранию в январе 2020 года.

В августе российское правительство одобрило распределение средств регионам России на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

23 сентября Путин потребовал не допускать срывов в доплатах педагогам за классное руководство. Он подчеркнул, что эта доплата — поддержка руководителей, на которых лежит ответственность не только за обучение, но и за воспитание детей.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей. Вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь полагается также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, — например, таким, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.