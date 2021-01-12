Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
Общество
Опубликованы кадры сгоревшей квартиры в Екатеринбурге с восемью жертвами
Общество
Ученый рассказал о защищающем от новых штаммов коронавируса факторе
Общество
Роскомнадзор составил первые протоколы в отношении СМИ-иноагентов
Происшествия
В небе над Камчаткой взорвался метеорит
Мир
Нетаньяху удалил из Twitter совместную фотографию с Трампом
Политика
Пушков оценил слова главы МИД Украины о российской вакцине
Мир
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
Мир
Business Insider заявил о важной роли «Спутника V» в глобальной вакцинации

Минпросвещения решит вопрос с доплатами за классное руководство в колледжах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вопрос о доплатах за классное руководство в колледжах и техникумах прорабатывается, заявил во вторник, 12 января, глава Минпросвещения России Сергей Кравцов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Премиальный контингент: учителям доплатят за «стобалльников» по ЕГЭ
Педагогов поощряют в Подмосковье и Башкирии

Российский лидер во время встречи обратил внимание на поступившие в ходе большой пресс-конференции жалобы, связанные с выплатами за классное руководство.

Кравцов ответил, что с 1 сентября доплаты получают 810 тыс. классных руководителей, а Минпросвещения контролирует этот вопрос совместно с Росказначейством и Федеральной налоговой службой.

«Скорее всего, речь идет о выплатах в техникумах, колледжах. Действительно, там такая проблема есть. Но мы ею занимаемся и обязательно все вопросы, которые поступили к вам на горячую линию, отработаем и доложим по результатам», — подчеркнул министр.

Ввести специальную доплату классным руководителям в размере не менее 5 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета с 1 сентября 2020 года Путин поручил во время выступления с посланием Федеральному собранию в январе 2020 года.

В августе российское правительство одобрило распределение средств регионам России на ежемесячные выплаты учителям за классное руководство.

23 сентября Путин потребовал не допускать срывов в доплатах педагогам за классное руководство. Он подчеркнул, что эта доплата — поддержка руководителей, на которых лежит ответственность не только за обучение, но и за воспитание детей.

В ноябре премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении поддержки классных руководителей. Вознаграждение в 5 тыс. рублей теперь полагается также педагогам из образовательных учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, — например, таким, как МИД, Министерство культуры, Министерство транспорта, МЧС.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020