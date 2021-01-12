Массовые купания во время Крещения отменили в Ставропольском крае

Ставропольская митрополия сообщила об отмене организации купелей на праздник Крещения Господня. Жителей региона просят воздержаться от традиционных купаний из-за угрозы коронавируса.

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл благословил проведение праздничных богослужений с чином освящения воды во всех храмах региона. Однако массовые купания в 2021 году организованы не будут. Об этом пишет NewsTracker. По этой же причине решено не обустраивать купели, где обычно крестили всех желающих.

Жителей региона просят воздержаться от традиционного крещенского погружения в воду.

Ранее об отмене крещенских купаний сообщили в Хабаровском крае. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Специалисты отмечают, что в палатках, где верующие готовятся к омовению, будет сложно соблюдать санитарные требования.

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