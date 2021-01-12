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Крещенские омовения запретили в Хабаровском крае

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В 2021 году праздник Крещения пройдет в Хабаровском крае без традиционных омовений. Решение было принято на заседании краевого оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Инициатива запретить массовое купание во время Крещения принадлежит главе регионального Роспотребнадзора. Члены штаба ее поддержали. Это связано с непростой эпидемиологической ситуацией и увеличением тяжелых случаев коронавируса.

Специалисты считают, что в палатках, где верующие готовятся к омовению, будет сложно соблюсти и проконтролировать санитарные требования, пишет ИА AmurMedia.

Ранее сообщалось, что купания во время Крещения отменили и в Уссурийске. Это также связано с угрозой распространения коронавируса.

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