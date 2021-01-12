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Ученый предупредил о высокой скорости мутации коронавируса

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Коронавирус обладает высокой скоростью мутации, которая в 250 раз превышает показатели изменений штаммов вируса гриппа. Об этом сообщил во вторник, 12 января, главный научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН» Борис Кершенгольц.

Штаммовое предупреждение: выявлен «российский» вариант коронавируса
Отечественная версия патогена относится к той же группе, что и «британская»

«Нуждается в некоторой корректировке глобальная стратегия борьбы с пандемией COVID-19. А именно наряду с точечными применениями ограничительных мер и проведением масштабной вакцинации следует, по-видимому, уделить внимание и созданию комплексных препаратов, <…> которые помимо неспецифического противовирусного действия <…> снижали бы риски поствирусных нарушений функционирования иммунной системы <…> и системы свертывания крови», — сказал Кершенгольц в беседе с агентством «РИА Новости».

Он упомянул о высокой скорости мутации коронавируса по сравнению с гриппом, однако также напомнил, что британский штамм обладает повышенной способностью к распространению.

Ранее в этот же день российские ученые опубликовали препринт с описанием случая пациентки, внутри организма которой коронавирус приобрел 18 новых мутаций. В частности, две из них идентичны тем, которые были найдены у норок в Дании. Тогда животных уничтожили, опасаясь, что новый вариант патогена быстрее размножается и эффективность вакцины от него под вопросом.

Накануне стало известно, что ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, такие как рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус. Кроме того, специалисты предложили использовать радиацию для дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

В конце декабря эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила, что мутация коронавируса продолжится и в дальнейшем.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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