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«Сбер» создал алгоритм для выявления COVID-19 по кашлю за 60 секунд

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Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в компании.

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В сообщении поясняется, что при анализе учитываются результаты короткого опроса по симптомам, а также звучание кашля, дыхания и голоса больного.

«Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети», — отметили в компании.

Первый заместитель председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что данная модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, но имеет сопоставимые характеристики.

Среди преимуществ он назвал возможность сделать настраиваемую чувствительность, простоту в обращении, удобство и дешевизну.

В планах компании — создать приложение, которое будет доступно в App Store и Google Play, оно позволит еще лучше настроить точность модели.

«Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», — подчеркнул Ведяхин.

Ранее в этот же день сообщалось, что в России с начала пандемии коронавируса провели более 94,2 млн тестов на COVID-19. За минувшие сутки было сделано 326 тыс. тестов.

Накануне ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, такие как рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус. В свою очередь доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно.

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