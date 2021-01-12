«Сбер» создал алгоритм для выявления COVID-19 по кашлю за 60 секунд
Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» разработала алгоритм, который в течение 60 секунд может определить вероятность заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в компании.
В сообщении поясняется, что при анализе учитываются результаты короткого опроса по симптомам, а также звучание кашля, дыхания и голоса больного.
«Звуковые файлы превращаются в спектрограмму, показывающую энергию звука на разных частотах, и далее анализируются с помощью глубокой сверточной нейронной сети», — отметили в компании.
Первый заместитель председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал, что данная модель пока не достигает точности биологического ПЦР-теста, но имеет сопоставимые характеристики.
Среди преимуществ он назвал возможность сделать настраиваемую чувствительность, простоту в обращении, удобство и дешевизну.
В планах компании — создать приложение, которое будет доступно в App Store и Google Play, оно позволит еще лучше настроить точность модели.
«Это не медицинский диагностический инструмент, а скорее персональный ежедневный чекер — сдача теста и получение результата занимают всего 60 секунд», — подчеркнул Ведяхин.
Ранее в этот же день сообщалось, что в России с начала пандемии коронавируса провели более 94,2 млн тестов на COVID-19. За минувшие сутки было сделано 326 тыс. тестов.
Накануне ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, такие как рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус. В свою очередь доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно.
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