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В России провели более 94,2 млн тестов на наличие коронавируса

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В России с начала пандемии коронавируса провели более 94,2 млн тестов на COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 12 января.

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«В Российской Федерации проведено более 94,2 млн тестов на коронавирус», — говорится в заявлении.

В частности, за минувшие сутки было сделано 326 тыс. тестов.

На текущий момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остаются около 618,1 тыс. человек.

Накануне ученые из России и Узбекистана установили, что слабые дозы радиации, такие как рентгеновское излучение, способны уничтожить коронавирус. Однако доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что лечение коронавируса дозами радиации может быть опасно.

На прошлой неделе врачи спрогнозировали спад нынешней волны эпидемии в России в начале весны. Они считают, что таких показателей заболеваемости, как осенью и в декабре, не будет до конца пандемии.

В декабре в России зарегистрировали первый отечественный быстрый тест на антиген коронавируса с визуальной оценкой наличия патогена. Новая тест-система представляет собой набор реагентов для иммунохроматографического определения нуклеокапсидного антигена SARS-CoV-2.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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