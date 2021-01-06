Врачи назвали сроки спада пандемии COVID-19 в России

Нынешняя волна заражений коронавирусом пойдет на спад в начале весны, рассказали медики 5 января порталу Ura.ru.

«Мы вышли на так называемое плато. Это самый высокий уровень в процессе развития пандемии. К концу февраля, к началу марта мы с этого плато будем уходить, заболеваемость будет падать», — рассказал иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, больше таких подъемов заболеваемости, как осенью и в декабре, не будет до самого конца пандемии COVID-19.

При этом профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский предупреждает, что не стоит ожидать резкого снижения количества заражений. Он отметил, что процесс будет плавным и постепенным, а решающую роль в этом сыграет вакцинация.

«Где-то к весне будет снижение заболеваемости», — подчеркнул эксперт.

Как рассказал другой вирусолог, давший комментарий на условиях анонимности, самый резкий спад ожидается летом 2021 года. Это произойдет прежде всего за счет переболевших, бессимптомников и вакцинированных.

23 декабря вирусолог, доцент кафедры биохимии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Оберемо заявил, что пандемия коронавирусной инфекции завершится в 2022 году.

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