Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Российские власти приняли решение о продлении приостановки авиасообщения с Великобританией до 23:59 1 февраля 2021 года. Об этом во вторник, 12 января, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года сроком до 12 января 2021 года в связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявили мутировавший вариант коронавируса. Премьер-министр Борис Джонсон отмечал, что новый штамм передается на 70% быстрее, но информации о том, что он вызывает более тяжелые осложнения или высокую летальность, нет.

Из-за обнаружения нового штамма авиасообщение с Великобританией приостановили более 35 стран.

В конце декабря 2020 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что распространение нового штамма коронавируса не вызовет принципиальных изменений для пандемии. Она пояснила, что изменение вируса является нормальным его проявлением: каждый вирус в течение своей эволюции меняется.

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