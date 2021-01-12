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В Нидерландах после запрета фейерверков на 70% снизилось число травм

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В Нидерландах на 70% снизилось количество травм от применения пиротехники. Этому способствовало введение уголовной ответственности за запуск фейерверков в новогодние праздники. Об этом сообщает «ЕвроПульс».

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Издание отмечает, что по информации больниц и семейных врачей, в этом году за помощью обратилось около 400 человек, тогда как каждый Новый год травмы получали в среднем около 1,3 тыс. любителей салютов.

Большинство пострадавших (более 65%) младше 20 лет. В основном (40%) причиной визита к врачу стали ожоги, чуть реже – травмы глаз.

Власти страны подчеркнули, что несмотря на не слишком аккуратное следование жителей запрету, его основная задача была выполнена: службы скорой помощи получили на Новый год на 30% меньше вызовов, чем в обычно в праздники. Следовательно, больше медиков смогли заниматься пациентами с коронавирусной инфекцией или просто отдохнуть. Теперь запрет фейерверков на новогодних праздниках может стать постоянным.

5 января кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин рассказал, с какими травмами россияне чаще всего обращаются к медикам в новогодние праздники. По его словам, чаще всего встречаются травмы, полученные из-за использования пиротехники. Кроме этого, врачи отмечают падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо при активном отдыхе.

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