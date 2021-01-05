Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Россия сыграет с Финляндией в матче за бронзу молодежного ЧМ по хоккею
Общество
В московских электричках в новогодние праздники забыли мандарины и ящик шампанского
Общество
В МЧС предупредили об усилении ветра в Забайкалье
Мир
Лауреат Нобелевской премии выдвинула на нее Ассанжа, Мэннинг и Сноудена
Мир
Байден пообещал американцам по $2 тыс. в случае контроля демократов над сенатом
Мир
Сумоист высшего ранга заболел коронавирусом
Общество
С должников по алиментам взыскали 16,7 млрд за 11 месяцев 2020 года
Общество
Вильфанд спрогнозировал небольшой мороз в центральной РФ на Рождество
Спорт
Сборная России проиграла Канаде в матче молодежного ЧМ по хоккею

Врач рассказал о самых частых травмах в новогодние праздники

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин рассказал, с какими травмами россияне чаще всего обращаются к медикам в новогодние праздники. На эту тему специалист высказался в разговоре с RT во вторник, 5 января.

Елка притяжения: как россияне встретили Новый год с ограничениями
Без масок и дистанции, но с салютами и «изгнанием» коронавируса

По его словам, в новогодние праздники чаще всего встречаются травмы, полученные из-за использования пиротехники. Кроме этого, врачи отмечают падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо при активном отдыхе.

Катулин отметил, что необходимо использовать только сертифицированные пиротехнические изделия, а в случае их применения — полностью контролировать все свои действия.

Кроме этого, врач предупредил, что в состоянии алкогольного опьянения можно упасть с высоты, сломать руку, ногу или удариться головой. Он посоветовал не вылезать на балкон, подоконники, а «вести себя аккуратно и достойно».

Как добавил Катулин, травмы также можно получить во время активного отдыха — например, катаясь на лыжах или коньках. Он посоветовал брать с собой аптечку, выходя на природу.

Ранее во вторник диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, как нужно питаться, чтобы восстановиться после новогодних праздников. По ее словам, следует добавить в пищу больше клетчатки в виде свежих овощей и фруктов, а сладости и выпечку — исключить из вечернего приема пищи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020