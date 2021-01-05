Врач рассказал о самых частых травмах в новогодние праздники

Кандидат медицинских наук, врач-травматолог Артем Катулин рассказал, с какими травмами россияне чаще всего обращаются к медикам в новогодние праздники. На эту тему специалист высказался в разговоре с RT во вторник, 5 января.

По его словам, в новогодние праздники чаще всего встречаются травмы, полученные из-за использования пиротехники. Кроме этого, врачи отмечают падения, ушибы или переломы, полученные либо в состоянии алкогольного опьянения, либо при активном отдыхе.

Катулин отметил, что необходимо использовать только сертифицированные пиротехнические изделия, а в случае их применения — полностью контролировать все свои действия.

Кроме этого, врач предупредил, что в состоянии алкогольного опьянения можно упасть с высоты, сломать руку, ногу или удариться головой. Он посоветовал не вылезать на балкон, подоконники, а «вести себя аккуратно и достойно».

Как добавил Катулин, травмы также можно получить во время активного отдыха — например, катаясь на лыжах или коньках. Он посоветовал брать с собой аптечку, выходя на природу.

Ранее во вторник диетолог и эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала, как нужно питаться, чтобы восстановиться после новогодних праздников. По ее словам, следует добавить в пищу больше клетчатки в виде свежих овощей и фруктов, а сладости и выпечку — исключить из вечернего приема пищи.