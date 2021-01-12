В палату представителей США хотят внести резолюцию с порицанием Трампа

Представители Республиканской партии США собираются во вторник, 12 января, внести в палату представителей резолюцию с порицанием действующего президента Дональда Трампа в связи со штурмом Капитолия, написал конгрессмен-республиканец Том Рид в своей статье для New York Times.

«Я намерен во вторник присоединиться к своим коллегам по палате представителей и внести резолюцию с порицанием, чтобы обеспечить немедленную ответственность за события 6 января. Мы также должны рассмотреть альтернативы, которые могли бы позволить конгрессу запретить г-ну Трампу занимать федеральный пост в будущем», — сообщил он.

При этом Рид подчеркнул, что импичмент за несколько дней до истечения срока полномочий Трампа, был бы серьезной ошибкой, навсегда размывающей значение этого важного конституционного положения. «Мы не можем и не должны поддерживать поспешные действия, вызывающие разногласия, просто потому, что этого требуют текущие эмоции. Это не по-американски», — отметил конгрессмен.

Порицание конгресса не имеет фактических последствий, но оно может крайне негативно сказаться на исторической репутации Трампа. Конгресс выносил его всего двум президентам в истории — Эндрю Джексону в 1834 году и Джеймсу Бьюкенену в 1860 году, причем Джексон впоследствии добился снятия порицания. Все остальные попытки со множеством других американских лидеров, включая таких выдающихся, как Авраам Линкольн, либо провалились, либо закончились тем, что порицание было высказано в общих словах без упоминания президента.

Ранее в понедельник избранный президент США Джозеф Байден заявил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп не должен находиться у власти. По его мнению, для тех, кто причастен к штурму Капитолия, должна наступить ответственность.

В этот же день представители Демократической партии США официально внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

В документе вице-президента США Майка Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Трампа от власти. Ранее в этот день отмечалось, что если Пенс не ответит на запрос в течение суток, то документ об импичменте вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день, то есть 12 января.

11 января палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.