Байден заявил о невозможности нахождения Трампа у власти

Избранный президент США Джозеф Байден в понедельник, 11 января, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп не должен находится у власти. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка», — сказал Байден, комментируя ситуацию об обвинении Трампа в подстрекательстве к мятежу, когда его сторонники ворвались в Капитолий.

По мнению Байдена, для тех, кто причастен к этим действиям, должна наступить ответственность.

Ранее в этот день представители Демократической партии США официально внесли на рассмотрение палаты представителей резолюцию об импичменте действующему президенту Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве к мятежу.

В документе вице-президента США Майка Пенса призывают задействовать 25-ю поправку к конституции и отстранить Трампа от власти. Ранее в этот день отмечалось, что если Пенс не ответит на запрос в течение суток, то документ об импичменте вынесут на пленарное заседание палаты представителей на следующий день, то есть 12 января.

Ранее в этот день палата представителей опубликовала текст резолюции об импичменте Трампу. Авторы документа полагают, что действующий президент США останется угрозой для нацбезопасности, демократии и конституции страны, исходя из его действий в день беспорядков около конгресса.