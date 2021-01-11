Власти Мичигана выступили за запрет открытого ношения оружия в Капитолии штата

Власти штата Мичиган в США выступили за запрет открытого ношения огнестрельного оружия на территории местного Капитолия. Об этом сообщил в понедельник, 11 января, телеканал NBC.

«Шаг комитета Капитолия по запрету открытого ношения огнестрельного оружия в Капитолии — это хорошее начало, но необходимо больше действий <…> Мы должны предпринять шаги для запрета любого оружия в Капитолии, чтобы обеспечить безопасность мичиганцев. Я надеюсь, что комитет Капитолия признает необходимость дальнейших действий, и готова содействовать», — привели слова губернатора штата Гретчен Уитмер телеканал.

Обсуждение по запрету открытого ношения оружия началось еще в 2020 году, после акций протеста против ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в Мичигане. Тогда сотни вооруженных протестующих ворвались в Капитолия штата. Власти снова вернулись к этому вопросу в связи с недавними беспорядками в Вашингтоне.

Ранее, 6 января, в Вашингтоне прошли протесты сторонников действующего президента Дональда Трампа. Во время беспорядков протестующие ворвались в Капитолий.

Несмотря на акцию протеста, 7 января, конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом США.

Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

Как рассказал конгрессмен-демократ Джейсон Кроу 11 января, после беспорядков было заведено не менее 25 уголовных дел.